Sacro Cuore di Gesù, il calendario degli eventi liturgici

A partire da domani, domenica 6 giugno, entreranno nel vivo i festeggiamenti in onore del Santissimo corpo e sangue di Cristo. Come da calendario, messe alle 9, 10.30 e 19 in cattedrale. L’8 giugno, inizio del triduo solenne, alle 18.15 santo rosario e coroncina al sacro cuore. Alle 19 santa messa presieduta da don Francesco Colangelo. Stessi incontri che si ripeteranno nei giorni successivi, 9 e 10 giugno, con le sante messe celebrate rispettivamente da don Michele Barbato e don Piero D’Alba.

Venerdì 11 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, alle 18.30 santo rosario in piazza Duomo e alle 19 celebrazione sempre in piazza. Sabato 12 giugno, alle 17.45 santo rosario e coroncina al Sacro Cuore di Gesù. A seguire, alle 18.30, santa messa. Domenica 13 giugno, invece, consacrazione delle famiglie al Sacro Cuore di Gesù con messe alle 9 e alle 19.