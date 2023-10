Punti Cardinali: gli appuntamenti di ottobre, opportunità di lavoro e di formazione

Mercoledì 11 ottobre, dalle 08:30 alle 14:30, Palazzo Tupputi ospiterà una serie di laboratori formativi organizzati in collaborazione con gli istituti scolastici superiori del territorio e aperti a tutta la cittadinanza.

In particolare, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Sergio Cosmai” e con l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie sono stati programmati laboratori sulla strada delle nuove professioni digitali, sui temi della comunicazione efficace per cercare lavoro, del marketing territoriale e dell’auto-imprenditorialità.

Gli eventi rientrano nel progetto “Orient@re al futuro”, iniziativa promossa dalla Regione Puglia (Avviso”Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato dal POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020) e realizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Centro per l’impiego di Bisceglie e gli stakeholders del territorio.

In via Prof. Mauro Terlizzi, a piano terra, è disponibile dal lunedì al venerdì lo sportello di orientamento di progetto per orientamento lavorativo e formativo e per l’iscrizione ai laboratori.