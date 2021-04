Puglia, vaccini a Pasqua e Pasquetta per chi si prende cura dei minori di 16 anni disabili



A Pasqua e Pasquetta, in tutte le province pugliesi, sessione vaccinale straordinaria dedicata a chi si prende cura dei minori di 16 anni (nati dopo il 1° gennaio 2005) che sono in condizioni di grave disabilità fisica, sensoriale, intellettiva o psichica. Genitori, tutori, affidatari, conviventi o caregiver. Una sola condizione: la disabilità di bambini e ragazzi deve rientrare fra quelle riconosciute dalla legge 104.

Questo è quanto ha deciso la cabina di regia vaccinale pugliese. Quanti rientrano in questa categoria possono presentarsi nei punti vaccinali individuati dalle Asl domenica 4 e lunedì 5 aprile (solo in mattinata) per accedere alla vaccinazione. Sarà sufficiente esibire al personale addetto un documento di identità, la tessera sanitaria e il certificato di riconoscimento della disabilità oppure un’autocertificazione.

In questa occasione sarà somministrato il vaccino AstraZeneca a meno che gli stessi caregiver non siano considerati fragili in quanto non può essere somministrato a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. In quest’ultimo caso non si potrà essere vaccinati a Pasqua e a Pasquetta ma si dovrà aspettare.

Aggiornamento Asl Bat: Domenica 4 aprile dalle 8.30 alle 12.30: cognomi dalla A alla L / Lunedì 5 aprile dalle 8.30 alle 12.30: cognomi dalla M alla Z. Sede: Trani, PalaAssi, via Giovanni Falcone.

Le persone che intendono vaccinarsi devono avere maggiore età e non devono essere in condizione di fragilità: sarà somministrato vaccino Astrazeneca.