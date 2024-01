Presidio Slow Food del Sospiro: “Nel 2024 pronti per diverse iniziative con i maestri pasticceri”

Il dott. Luigi Piero Ruggieri Lancellotti, presidente della Condotta Slow Food “Molfetta Bisceglie Terra e Mare APS”, saluta il nuovo anno annunciando – in una nota stampa – che nei prossimi mesi saranno organizzate diverse iniziative per pubblicizzare e diffondere il presidio territoriale dedicato al dolce biscegliese del Sospiro.

I maestri pasticceri che hanno aderito al Presidio, hanno sottoscritto un rigido “disciplinare” che li obbliga ad utilizzare prodotti di prima qualità e non artefatti come coloranti e/o conservanti conservandone la tradizione e la qualità, oltre ad una assunzione di responsabilità per l’utilizzo corretto del marchio “Slow Food”.

I maestri pasticceri sono: Rino Ricchiuti del bar/pasticceria “Rondò”, nonché Referente del Presidio; Natale Mastrototaro con la moglie Luciana del bar/pasticceria “Paradise”; Giulio Tritto del bar/pasticceria “Meeting” con i collaboratori Antonio e Piero; Pastore Domenico del bar/pasticceria “Mignon”, con la collaborazione del figlio Antonio; Corrado Lampedecchia del bar/pasticceria “Golden” con i figli Antonio e Francesco.

Fondato nel 1986, Slow Food è impegnato a promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutti, come parte della ricerca della prosperità e della felicità per l’umanità attuale e futura e per l’intera rete del vivente. Sin dalla stesura del Manifesto dello Slow Food nel 1987, ha lavorato per dare il giusto valore al cibo, praticando e diffondendo il rispetto verso chi lo produce in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali.