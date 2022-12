Presentato il calendario degli eventi natalizi a Bisceglie: tante iniziative in tutta la Città

È stato presentato questo pomeriggio il programma di eventi natalizi intitolato “Bisceglie tutto l’anno, il Natale 2022 a colori” organizzato dall’Amministrazione Comunale di Bisceglie in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, Assolocali-Vivi Bisceglie, Mercatincittà, BisceglieViva, Distretto Urbano del Commercio, Teatro Pubblico Pugliese, Associazione Borgo Antico e Politeama Italia, coinvolgendo tante associazioni e realtà cittadine.

Il calendario è molto ricco, con tanti eventi in tutta la Città: due notti bianche dello shopping, il villaggio di Babbo natale, animazione, musica, laboratori per bambini, spettacoli, mascotte, trampolieri e giocolieri, letture animate, teatro dei burattini, concerti, danze, canti, parate natalizie, molte iniziative solidali.

Il cartellone, alla presenza di Assessori e consiglieri e dei referenti di associazioni, compagnie e realtà che si esibiranno negli eventi in programma, è stato illustrato dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, dall’Assessore alla cultura Loredana Bianco, il Presidente di Confcommercio Bisceglie Leo Carriera, il Presidente di Assolocali-Vivi Bisceglie Andrea Ferrante, Angela Rosa Graziani dell’Associazione Borgo Antico.

“Forse a Bisceglie non si era mai visto un cartellone di eventi così vasto e bello che coinvolge tutta la Città”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Per questo devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con l’Amministrazione per l’allestimento del programma, con spirito costruttivo e la voglia di appassionare, coinvolgere, creare un clima di festa che possa anche supportare il commercio e l’economia cittadina. Ovviamente abbiamo dedicato molta attenzione ai bambini. Il Natale è innanzitutto la festa dei più piccoli e noi siamo felici di creare per loro un’atmosfera di magia e meraviglia. Ampio spazio è riservato alla solidarietà, perché le festività possano essere anche un’opportunità ulteriore per stare accanto a chi soffre, per dare speranza a chi è in difficoltà. Con un cartellone di eventi così ampio, con l’albero di Natale in piazza, le splendide luminarie che rappresentano la speranza, ci accingiamo a vivere queste festività in armonia, felici di stare insieme alle persone a cui vogliamo bene, sempre pronti a tendere la mano e donare quello che possiamo”.

Il programma degli eventi natalizi è disponibile sul sito internet del Comune di Bisceglie e sulla App Municipium.