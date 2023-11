Piazza Hackert, panchine e tavoli divelti e alcune giostrine rimosse / Segnalazione di una lettrice

Lasceremo commentare la galleria fotografica che Bisceglie24, tramite la segnalazione di una lettrice, proporrà qui di seguito per raccontare lo stato in cui versa da tempo il parco situato in piazza Hackert a Bisceglie, nella zona 167, la piazza su cui è ubicata la scuola “Sandro Pertini”.

Le sedute in legno e i tavoli presenti sulla piazza sono stati danneggiati e divelti fino a riportare schegge pericolose e parti taglienti che costituiscono un grave pericoli per quanti decidano di accomodarsi.

La zona non è nuova a bivacchi incontrollati e all’insegna dell’inciviltà.

In più gli arredi per i bambini, per esempio i funghetti presenti fino a qualche tempo fa, anziché essere oggetto di manutenzione o addirittura sostituiti, sono stati rimossi completamente lasciando al loro posto toppe colorate scoscese e decisamente non livellate.

Questo è quanto riporta la lettrice e, con lei, tanti genitori che, per logistica o per piacere personale, scelgono piazza Hackert come luogo di svago per i loro figli.

Di seguito riportiamo gallery a testimonianza della segnalazione.