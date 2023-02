Parte il progetto “Centro Storie Piccine” al Consultorio familiare di Bisceglie

Il Consultorio familiare Asl Bt di Bisceglie, appartenente al distretto 5 Bisceglie-Trani, diretto dal Dott. Aldo Leo, ha creato l’occasione di avviare metodologie innovative di coinvolgimento dei più piccoli e di promozione del corretto rapporto comunicativo e psicologico tra genitori e figli aderendo al Progetto “Cento Storie Piccine” condotto in collaborazione con il Presidio del Libro Circolo dei Lettori.

Oltre ai corsi pre e post parto, organizzati dal Consultorio, le mamme i papà ed i bambini avranno possibilità di partecipare a spazi di lettura organizzati all’interno della sede consultoriale in via degli Aragonesi, 1 presso il Poliambulatorio “Don Pierino Arcieri” a Bisceglie. In giorni prestabiliti educatori ed operatori saranno coinvolti al fine di consolidare una rete allargata di lettura che coinvolge biblioteche, ambulatori pediatrici, medici di medicina generale e ospedali.

Gli spazi, che prevedono anche un corner con libri per la sala di aspetto del Consultorio, saranno quindi utilizzati con la collaborazione degli animatori del Presidio del Libro coinvolgendo i più piccoli ai quali offrire esperienze che uniscano la lettura ad altre forme di creatività, quali il disegno e la musica per favorire un approccio integrato e facilitato alla lettura precoce intesa come capacità di fruire di storie raccontate ad alta voce insieme ai genitori, per immagini e suggestioni, favorendo la familiarizzazione con il libro attraverso il gioco e, quindi, fornendo un concreto stimolo di coesione comunicativa tra mamma, papà e figli.

Gli specialisti dell’equipe del Consultorio di Bisceglie ASL BT, coordinati dallo psicologo Dott. Gianni Ferrucci, saranno quindi impegnati a perseguire gli obiettivi di questo Progetto condiviso tra la ASL Bt e il Presidio del Libro offrendo un nuovo spazio di relazione genitoriale aprendo le porte del servizio a tutti i genitori che volessero parteciparvi.