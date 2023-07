“Panzerottata pugliese” e “Bagno sotto le stelle”, l’estate magica di “Brezza tra gli ulivi”

PUBBLIREDAZIONALE – L’estate della masseria didattica e agriturismo “Brezza tra gli ulivi” di Bisceglie propone serate all’insegna non solo del relax e dell’immersione totale nella natura incontaminata, ma anche delle tipicità enogastronomiche e dell’intrattenimento spassoso e gioviale.

Tutti i mercoledì di luglio e agosto spazio alla “Panzerottata pugliese”, una serata sotto il cielo stellato tra gli ulivi della struttura mozzafiato a due passi dal mare situata in via Matteo Renato Imbriani n. 441. Ogni mercoledì, dalle 21:30, sarà organizzata una serata in cui Sua Maestà il Panzerotto,le verdure pastellate dell’orto sul mare, la frittura di mare e la musica di cantautori di musica popolare intratterranno il pubblico che potrà godere appieno del Made in Puglia più coinvolgente e affascinante.

Il venerdì, invece, protagonista sarà la piscina di “Brezza” con l’evento “Bagno sotto le stelle” con inizio alle ore 21. La serata prevede bagno in piscina, lettino, calice di vino e bruschetta. Un’atmosfera serale magica come solo in luoghi incantati d’estate si possono vivere.

Informazioni e prenotazioni al numero 3451719400 (Linea Whatsapp).