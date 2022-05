Pantano-Ripalta in Parco Alta Murgia, De Toma: “Convocato da Commissione UE per parlarne”

“Voglio condividere con i miei concittadini e in particolare con coloro che hanno sostenuto la petizione, per la Riqualificazione delle aree “Ripalta”, “Pantano” e lama “Santacroce”, che la Commissione europea ha convocato per il giorno 16/05/2022 il sottoscritto per illustrare le motivazioni oggetto della petizione”. Ad annunciarlo è Alberto De Toma, esponente del movimento giovanile “Bisceglie Illuminata”, tra i promotori della petizione per portare l’area naturalistica biscegliese nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia (LEGGI QUI).

“Ritengo utile ribadire che è strategicamente giusto nell’interesse del territorio che l’istituendo parco regionale Lama Santa Croce, avviato dalla precedenza amministrazione sarà opportunamente gestito dalle competenze dell’Ente Parco Nazionale Alta Murgia”, prosegue De Toma. “Le procedure amministrative della commissione europea risultano più celeri rispetto alle amministrazioni locali. A prescindere da quale sarà l’esito tengo a ringraziare ancora una volta tutti i cittadini che hanno sostenuto questo bel percorso di cittadinanza attiva”.