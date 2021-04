Pantano-Ripalta, conclusa petizione per portare area nel Parco Nazionale Alta Murgia

“Con soddisfazione, posso comunicare che malgrado i tempi difficili che stiamo attraversando a causa del virus, sono state raccolte 1082 firme di cittadini che si sono sentiti coinvolti sul questo importante tema ambientale. Un ringraziamento a quanti si sono prestati alla raccolta delle firme”. A parlare è Alberto De Toma in merito alla petizione per annettere l’area denominata “Ripalta”, “Pantano” e lama “Santacroce” nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, da lui lanciata lo scorso febbraio (leggi qui).

“Nei prossimi giorni depositerò le firme al Comune di Bisceglie indirizzandole al Sindaco Angelantonio Angarano, il quale si è già espresso favorevolmente al fine di adottare una delibera di giunta propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo che vedrà coinvolti diversi Enti Pubblici. Come anticipato – fa sapere il componente del Consiglio Regionale dei Giovani – sono consapevole che il percorso per la valutazione delle suddette aree affinché abbiamo tutti i requisiti per essere incluse nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia è molto lungo, ma sono ottimista sul futuro di queste aree che oggi hanno una maggiore attenzione da parte di più cittadini.”

“Vorrei anche comunicare che per questa iniziativa ho presentato come da regolamento, la stessa petizione al Parlamento Europeo”- conclude De Toma, aggiungendo di aver ricevuto la presa in carico della procedura da parte dell’apposita commissione.