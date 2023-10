Palazzo Tupputi ospita il social cafè “Unconventional Beauty”

Oggi, 26 ottobre, ore 19.00, a Palazzo Tupputi avrà luogo il social cafè “Unconventional Beauty” in collaborazione con l’Assessore al Welfare Roberta Rigante e l’Assessore alla Cultura Emiliana Tota, insieme a ProLoco Unpli Bisceglie.

L’incontro di condivisione del progetto “Cantieri Sociali Art’è” dell’Aps A 31-20FuturoAnteriore si rivolge a poeti, artisti e performers, realtà attive in ambito sociale e in ambito culturale di Bisceglie, e sarà finalizzato alla co-progettazione di piccole attività collaterali, attraverso cui ricercare insieme nuove possibilità di bellezza, secondo l’approccio e le finalità perseguite dal progetto.

“Cantieri Sociali Art’è” mira infatti a promuovere in maniera più diffusa e consapevole, attraverso pratiche artistico-culturali, il senso di “bene comune” riferito anche alla relazione tra persone e tra persone e ambiente, come responsabilità collettiva che riguarda la possibilità di riconoscere, in modo più pieno e autentico, il senso delle “differenze” nel preservare e aggiungere valore all’insieme. Esso assume a modello di cambiamento quello della “economia della coesione”, come antidoto collettivo alla crescente condizione di vulnerabilità a cui ciascuno va sempre più esponendosi e alla circolarità di effetti che rischiano di inflazionare in modo irreversibile il concetto stesso di “bene comune”, sia esso riferito al sistema umano che al sistema ambientale.

“Il progetto rappresenta un esercizio teso a diffondere l’idea stessa di bellezza che – si legge nella nota – nella sua accezione più inclusiva comprende la tutela e la promozione del valore di tutte le differenze presenti in natura, sia dal punto di vista ambientale che umano, ove se ne riesca a comprendere meglio e riconoscere insieme, l’importanza del valore di quanto ascriviamo all’idea di fragilità, tra etica ed estetica di altri comportamenti possibili”.

Le attività collaterali che si intendono così individuare in misura alle esigenze del progetto generale, verranno realizzate a valere su fondi dell’avviso pubblico “Puglia Capitale Sociale 3.0” della Regione Puglia che finanzia “Cantieri Sociali Art’è”.