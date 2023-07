Orient@re @l futuro: una nuova rete per le politiche attive del lavoro a Bisceglie

Nell’ambito del progetto “Punti cardinali”, il Comune di Bisceglie insieme agli enti di formazione del territorio e al Centro per l’impiego promuove un nuovo modello di orientamento dedicato a cittadini e imprese.

Trovare opportunità di lavoro e formazione senza perdere la bussola. Questo è l’obiettivo del progetto promosso dal Comune di Bisceglie ORIENT@RE @L FUTURO, finanziato dal POR FESR – FSE PUGLIA 2014-2020 nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”.

Tale misura consentirà all’amministrazione comunale di realizzare azioni sperimentali che possano contribuire alla costruzione di un modello innovativo di orientamento, volto a facilitare l’accesso ai servizi, rafforzare la garanzia della loro qualità ed incoraggiare la costruzione di reti solide tra gli attori del mercato del lavoro e dei processi formativi.

Le attività progettuali saranno realizzate con la collaborazione di SICUR.A.L.A. S.R.L., CONFCOMMERCIO BISCEGLIE, INFORMA S.C. A R.L., AGROMNIA SOC. COOP. A.R.L., IRSEA, GESFOR S.R.L. e in stretto raccordo con il Centro per l’impiego di Bisceglie.

ORIENT@RE @L FUTURO prevede le seguenti linee di intervento:

Orientation Desk, sportello di accoglienza e orientamento al cittadino, per richiedere informazioni sulle opportunità di lavoro e formazione.

sportello di accoglienza e orientamento al cittadino, per richiedere informazioni sulle opportunità di lavoro e formazione. 50 Orientation Labs , laboratori tematici rivolti a studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS, universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni e lavoratori che intendano riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi occupativi.

, laboratori tematici rivolti a studenti delle scuole primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS, universitari, soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni e lavoratori che intendano riqualificarsi per intraprendere nuovi percorsi occupativi. 8 Job Days, giornate di orientamento alla formazione e al lavoro, realizzate in collaborazione con gli stakeholders del territorio e i partner di progetto.

L’Orientation Desk è già attivo dallo scorso 10 luglio ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30, martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:00 presso la sede del Comune di Bisceglie in Via Prof. Mauro Terlizzi n. 20 al piano terra.

Il primo Job Day del progetto, ORIENT@TI AL FUTURO, è in programma lunedì 31 Luglio a partire dalle ore 14:00. Parteciperanno all’evento Angelantonio Angarano (Sindaco di Bisceglie), Silvia Pellegrini (Direttrice del Dipartimento Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia), Giuseppe Ferrarelli (Responsabile Unico del Centri per l’Impiego BT ARPAL PUGLIA), Roberta Rigante (Assessore alle Politiche Sociali), Antonio Belsito (Assessore alle Politiche attive del Lavoro), Onofrio Musco (Assessore alle attività produttive), Domizio Paolone (Coordinatore Operativo ANPAL SERVIZI) e Alessandra Graziani (Referente di progetto ANPAL SERVIZI).

Nel corso dell’evento saranno illustrati gli obiettivi di progetto accompagnati da un primo focus tematico su turismo e creazione di startup innovative.

Per informazioni sull’Orientation Desk e sulle altre iniziative previste per ORIENT@RE @L FUTURO è possibile scrivere all’indirizzo orientarealfuturo.bisceglie@gmail.com.

“Stiamo lavorando da tempo al potenziamento delle politiche attive del lavoro sul nostro territorio, nella convinzione che la sinergia con il Centro per l’Impiego, gli enti di formazione e gli attori del mercato del lavoro sia l’unica strada possibile per creare opportunità ed occasioni da offrire sia a chi cerca lavoro sia a chi lo offre”, ha affermato con soddisfazione il sindaco Angarano. “Per questo abbiamo voluto cogliere la sfida del bando regionale Punti Cardinali e siamo riusciti, grazie al ruolo attivo che il bando riconosce ai comuni, a centrare in pieno lo spirito di questa misura, mettendo in rete ben 7 realtà che lavoreranno per costruire un sistema di domanda ed offerta di lavoro sempre più ampio e soddisfacente da offrire alla città di Bisceglie e ai biscegliesi. Ringrazio il Centro per l’Impiego di Bisceglie e tutti i protagonisti di questo progetto per la generosità, l’entusiasmo e le competenze che hanno messo a disposizione della nostra Comunità”.