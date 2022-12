Open Day e Settimana Gioconda al Liceo “da Vinci” / DATE e ORARI

Il Liceo Scientifico, delle Scienze Applicate, Linguistico e Coreutico “Leonardo da Vinci” di Bisceglie organizza una serie di incontri e di attività nella propria sede allo scopo di informare Alunni e Genitori sugli indirizzi di studio e sull’Offerta Formativa.

In particolare saranno attivate le seguenti attività:

Giornate di “OPEN DAY” durante le quali gli alunni del biennio del Liceo saranno i veri protagonisti e accoglieranno gli alunni delle classi terze delle scuole medie con calore, condividendo esperienze e attività laboratoriali:

durante le quali gli alunni del biennio del Liceo saranno i veri protagonisti e accoglieranno gli alunni delle classi terze delle scuole medie con calore, condividendo esperienze e attività laboratoriali: DOMENICA 18 DICEMBRE: dalle ore 10.00 alle ore 13.00

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 DOMENICA 15 GENNAIO: dalle ore 10.00 alle ore 13.00

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 VENERDI’ 20 GENNAIO: dalle ore 17.30 alle 19.30.

La “Settimana GIOCONDA” del L. da Vinci: una serie di laboratori pomeridiani, finalizzati ad un orientamento consapevole per gli alunni delle classi terze.

Molto ampia è l’offerta formativa, da questo anno scolastico è partita la sperimentazione del liceo scientifico quadriennale, il cui piano di studi è molto innovativo. Tantissimi i progetti PON e PTOF, ce n’è davvero per tutti i gusti.

IL LICEO COREUTICO STATALE LEONARDO DA VINCI DI BISCEGLIE

Dall’A.S. 2011/12 è attivo presso la sede del Liceo Statale Leonardo Da Vinci di Bisceglie, il percorso per la sezione “COREUTICA” – Liceo della Danza. Una possibilità formativa straordinaria per il territorio pugliese, unica realtà del genere per le provincie di Barletta-Andria-Trani, Foggia e per i centri a nord di Bari. Una formazione di base tipica di un percorso liceale ed un percorso di indirizzo rivolto al mondo della danza, con lo studio specifico oltre alle discipline scientifiche e letterarie, delle Tecniche della Danza Classica e Contemporanea, i Laboratori Coreutico e Coreografico, le discipline specifiche Teoria e Pratica Musicale per la Danza, Storia della Danza, Storia della Musica. L’Istituto non a caso è intitolato a Leonardo Da Vinci scienziato e artista. Scienza ed arte per lui avevano infatti come unico scopo la conoscenza della natura. L’artista era scientifico e lo scienziato doveva usare gli strumenti dell’arte. Il suo genio, sintesi tra creatività artistica e moderna ricerca scientifica, simboleggia l’ideale formativo del nostro piano di studi.

La formazione dello studente del Liceo Coreutico consente di affrontare in modo semplice e dinamico ogni facoltà universitaria e indirizza verso quegli studi e quelle professioni legate all’Arte del palcoscenico: Enti lirici, Scuole professionali di balletto, Compagnie di danza, Coreografia, Scenografia, Costumistica, Medicina della danza, Giornalismo specializzato. Il percorso Coreutico in una scuola Statale

intende sintonizzarsi con la passione per la danza integrandola con la formazione liceale e spianando agli allievi prospettive culturali più vaste, che travalicano il campo riduttivo delle sole “tecniche” di settore.

Il nuovo laboratorio Coreutico dal 2019, intitolato alla coreografa Pina Bausch, è dotato di ogni comfort e di strumentazione per lo studio delle tecniche della danza classica e contemporanea: pavimento in legno ammortizzato e tappeto danza, sbarre fisse e mobili, due pianoforti e piccole percussioni per l’accompagnamento musicale dal vivo durante le lezioni, climatizzatori, pareti fonoassorbenti a evitare la dispersione sonora. Inoltre i computer con connessione internet, gli schermi video, i software per la produzione musicale e l’impianto hi-fi consentono di sviluppare una didattica innovativa al passo con il rinnovato e competitivo settore coreutico territoriale, nazionale e internazionale.