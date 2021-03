Novità nel settore panificazione a Bisceglie, inaugura Panificando

PUBBLIREDAZIONALE – Una novità nel settore della panificazione, nel segno della tradizione, con la voglia di portare avanti concetti come quello della qualità attraverso il lavoro. Con questi presupposti inaugura oggi Panificando, il nuovo panificio presente in via Ruvo, 46/48 a Bisceglie.

Da Panificando troverete tutte le risposte ai vostri gusti. Il pane artigianale è il riferimento di un lavoro basato sulla qualità di un prodotto naturale, frutto di una lunga lavorazione fatta con passione e competenza, senza l’aggiunta di miglioratori o coadiuvanti.

La rosticceria è un punto di forza di Panificando con una vasta gamma di prodotti da leccarsi i baffi. C’è l’imbarazzo della scelta tra focacce, frittelle, francesine e mini rosticceria. All’interno del negozio una piccola filiera di salumi che permetterà di farcire al momento i vostri panini. Presente, inoltre, una zona per la cucina d’asporto dove è possibile acquistare porzioni realizzate con prodotti del territorio di primissima scelta. Da Panificando non può mancare l’angolo dedicato ai dolci con crostate, frollini e zeppole per deliziare i palati dei più golosi.

Mente e anima di questa nuova realtà a livello cittadino è Gianni Maffei, amministratore MADI Food Srl, e la scelta del nome della nuova realtà ce la racconta il protagonista in prima persona, “il nome della nuova attività prende spunto dal titolo del testo scolastico: “Panificando” che usavo per studiare alla scuola Cast Alimenti di Brescia. Mio maestro e punto di riferimento è stato Piergiorgio Giorilli, uno dei massimi esponenti nel settore panificazione a livello internazionale che l’Italia abbia mai avuto. Un’esperienza fondamentale nel mio percorso di crescita che mi ha portato fin qui”. Quella dei Maffei è una tradizione di panificatori giunta alla seconda generazione. “Papà Tommaso ha cominciato questa nobile attività negli anni ’60 – racconta Gianni Maffei – aprendo poi il primo negozio nel 1988 nel pressi della chiesa di Sant’Agostino a Bisceglie. Proprio tra quelle mura ho indossato il mio primo grembiulino da panettiere ed ho capito quale sarebbe stata la strada da percorrere”. Nel 2004 Gianni Maffei apre il suo primo negozio in via Martiri di via Fani, ma è nel 2012 all’interno del supermercato DOK di via Lamaveta che comincia una nuova avventura, “siamo partiti con un piccolo negozio di 25 metri quadri che nel giro di un anno si è ingrandito sino a 150 metri quadri, visto il successo ottenuto con la vendita dei prodotti”. Una ascesa che ha portato Maffei ad ingrandire ulteriormente i propri orizzonti, “nel 2017 c’è stata l’apertura dell’azienda in via Londra da dove ogni mattina partono 5 furgoncini che viaggiano per tutta la Puglia consegnando i nostri prodotti”. Ma il progetto non si ferma mai, anzi, cresce costantemente nel segno del lavoro, “nel 2019 abbiamo cominciato – racconta Maffei – lo stoccaggio e confezionamento dei prodotti da forno che finiscono in ben 5 regioni: Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria. Un grande traguardo che ci spinge a fare sempre meglio”.

Un altro mattoncino è l’apertura di Panificando, una scelta imprenditoriale che in molti definirebbero coraggiosa in tempo di pandemia, “Ritengo che non ci si debba scoraggiare di fronte alla avversità – conclude Gianni Maffei – ma provare a reagire e farlo in maniera costruttiva attraverso il lavoro. Rispetto dei materiali, del team e soprattutto dei propri clienti, sono le linee guida che seguo con perseveranza, perché è importante non tanto il talento, ma la determinazione”.

Panificando sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 5 alle ore 19; il sabato dalle ore 5 alle ore 14; chiuso la domenica. Per info e prenotazioni chiama al: 3929859317; oppure scrivi a: info@panificando.eu