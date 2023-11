Morto Ilario Precchiazzi, dirigente medico del Pronto soccorso di Bisceglie

Nelle scorse ore è venuto a mancare all’età di 61 anni Ilario Precchiazzi, dirigente medico del 118 del Pronto soccorso di Bisceglie, dopo gli incarichi prima ad Altamura poi a Trani.

“Per favore dite a Ilario Precchiazzi che gli sarò grata per tutta la vita e che il suo nome avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. C’era lui quando arrivai lì con l’emorragia cerebrale e grazie a lui e alla sua tempestività, tutto è andato sempre per il verso giusto. Mi sono ripromessa un giorno di aspettarlo quando esce per ringraziarlo di persona”. Sulla pagina ufficiale della Asl Bt questo il dolce saluto di chi è stato curato dal dott. Precchiazzi. Quelle persone, in quel pronto soccorso, sono bene prezioso per tutti noi. Ti ricordiamo così – conclude la nota – caro dottore, con le parole di una paziente che ti resero felice. Ti ricordiamo per il tuo garbo, per la passione e la dedizione”.

I funerali saranno celebrati martedì 14 novembre alle ore 16 nella chiesa degli Angeli custodi di Trani.