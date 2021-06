McDonald’s cerca 35 persone da inserire in organico tra Bisceglie, Molfetta e Barletta

Al via una nuova ricerca di personale da parte di McDonald’s che, per la Provincia di Barletta-Andria-Trani, cerca 20 nuovi candidati da inserire nei rispettivamente a Barletta (14 persone) e a Bisceglie (6 persone).

Tra le città viciniori anche per la sede di Molfetta si cercano 15 persone da inserire in organico.



Tra i requisiti: dinamicità, predisposizione al lavoro in team e al contatto col cliente. I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale.

È possibile inviare la candidatura direttamente sul sito (mcdonalds.it), compilando un questionario e caricando il curriculum vitae. I candidati valutati come idonei verranno ricontattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale.

Per ulteriori informazioni sul lavoro in McDonald’s visitare la sezione “Entra nel Team”, per candidarsi visitare il sito a questo link.