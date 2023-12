Manutenzione verde, campagna di potature: interventi in tutte le scuole comunali / FOTO

Continua spedita la campagna di potature in Città. Dopo aver proceduto nei giorni scorsi agli interventi in via Piave, via Asiago, via Bartolo Colangelo e in piazza Regina Margherita di Savoia, la manutenzione di alberi e aiuole, da domani e nei mesi di gennaio e febbraio 2024, idonei alle potature, riguarderà tutti gli istituti scolastici di competenza comunale nonché i parchi e le aree verdi, in particolare: parco Caduti di Nassiriya, piazza don Milani, parco Unità d’Italia, parco Sant’Andrea, il Giardino Botanico Veneziani e l’area verde in via Giuseppe Verdi.

Negli interventi, per un valore complessivo di 50.000 euro, saranno inclusi anche eventuali altri siti in cui si evidenzierà la necessità di ulteriori potature.

“L’importanza di preservare e valorizzare i nostri spazi verdi è cruciale per garantire un ambiente sano e accogliente per tutti. Gli interventi in tutte le scuole riflettono il nostro impegno a creare luoghi sicuri e stimolanti per la crescita dei nostri bimbi e ragazzi. La cura del verde cittadino non è solo un atto di responsabilità ambientale, ma anche un investimento nel benessere e nella qualità della vita della nostra Comunità”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Un ciclo di interventi programmati e calendarizzati per tempo con l’obiettivo di assicurare l’utilizzo in piena sicurezza di tutte le aree verdi scolastiche, nonché a dare decoro al patrimonio verde di Bisceglie. Ringrazio i dipendenti dell’Ufficio Manutenzioni che si occupano di queste procedure e di seguire sul campo le operazioni”, ha sottolineato Angela Monterisi, Assessore alle manutenzioni della Città di Bisceglie.