Mancata manutenzione in zona 167, lettore scrive a Bisceglie24

Mancanza di manutenzione in zona 167 ed un lettore decide di scrivere alla nostra redazione per capire se si possa arrivare ad una soluzione.

“Vorrei segnalare la mancata pulizia/manutenzione della pista ciclabile in largo Francesco Palvisino (zona 167). Mi rivolgo a voi – continua il nostro lettore – perché ho iniziato a segnalare più volte la situazione alla Green Link dal mese di giugno fino ad ora tramite App e telefonicamente, ma non è mai intervenuto nessuno. Ci tengo a precisare che prima di giugno veniva effettuata la pulizia settimanale della pista ciclabile quando effettuavano la pulizia delle strade – conclude – successivamente è stata trascurata. Chiedo il vostro supporto per portare all’attenzione di chi di dovere questa situazione”.