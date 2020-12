Maglia 165, parte ricorso a Presidente della Repubblica contro lottizzazione

“Oltre 3000 euro raccolti in una sola settimana con tante piccole e grandi donazioni arrivate sia tramite la piattaforma GoFundme sia tramite bonifico”. Queste le prime dichiarazioni che giungono dal comitato spontaneo di cittadini e dall’Associazione Ripalta Area Protetta – Pro Natura in merito alla raccolta fondi con l’obiettivo di avere risorse per finanziare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per bloccare la lottizzazione della BiMarmi (leggi qui).

“Ringraziamo i donatori che hanno contribuito e hanno manifestato apprezzamento e condivisione per la nostra iniziativa. Con la quota raccolta – continua la nota – ci apprestiamo a coprire le spese legali per avviare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per bloccare la lottizzazione della zona BiMarmi. Al posto di palazzi di cemento vista mare, vorremmo veder realizzato in quella zona il parco costiero previsto dalla bozza di Pug”.

“Come annunciato nel nostro precedente comunicato – concludono – la cifra eccedente le spese di patrocinio legale sarà devoluta in beneficenza. Decideremo insieme ai cittadini in che modo”.