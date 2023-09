La Notte dei Sospiri rinviata per le condizioni meteo avverse previste

La Notte dei Sospiri è rinviata a sabato 30 settembre a causa delle avverse condizioni meteo previste per la serata del 23 settembre. Ad annunciarlo è l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi che organizza la manifestazione incentrata sulla promozione e valorizzazione del dolce tipico di Bisceglie, il sospiro.

“Eravamo prontissimi per vivere insieme questa notte tanto attesa, c’è tanto fermento ma siamo costretti a rinviare l’evento per ragioni che chiaramente non dipendono da noi”, ha spiegato Sergio Salerno, Presidente dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi. “Ovviamente si tratta solo di uno slittamento della data, il ricco programma resta confermato così come l’entusiasmo di tutti i nostri maestri pasticceri nonché di tutti gli ‘attori’ e protagonisti di questa quarta edizione della notte dei sospiri che racconterà di tanta bellezza, storia e tradizione della nostra Città e del nostro territorio. Un po’ come racconta la leggenda: gli invitati delle nozze di Lucrezia Borgia sospirarono per il mancato evento… noi sospiriamo, ma solo per il rinvio della notte dei sospiri, che ci gusteremo insieme sabato 30 settembre. Chi dovesse aver già acquistato i ticket per le degustazioni non ha nulla da temere perché saranno ugualmente validi”.