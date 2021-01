La Giornata della Memoria raccontata ai ragazzi delle scuole medie biscegliesi

Anche in tempo di pandemia le scuole medie di Bisceglie, Battisti-Ferraris e Monterisi, su sollecitazione dell’ANPI provinciale e locale e dell’assessorato alla cultura del comune Loredana Acquaviva, hanno celebrato la Giornata della Memoria.

Il relatore, Roberto Tarantino (presidente ANPI Bat) ha narrato la storia di suo nonno Francesco Grasso, colonnello a Barletta nei giorni fatidici dopo l’8 Settembre del 1943. La sua vicenda personale si intreccia a quella di tanti altri concittadini che scelsero da quale parte stare anche a costo della propria vita. Con l’ausilio di strumenti audiovisivi, i ragazzi delle due scuole coinvolte hanno riletto questo triste capitolo di storia e compreso il senso degli internati militari italiani IMI.

“La sezione Anpi ringrazia la preziosa disponibilità delle due dirigenti scolastiche Maria Sciancalepore e Lucia Scarcelli – si legge nella nota – e delle prof.sse Loredana Bianco e Isa Fasciano per essere riuscite a coinvolgere i ragazzi in modo partecipativo nonostante i limiti per il rispetto delle normative anti-covid”.

Sono stati anche citati alcuni nomi di internati biscegliesi (sono stati più di 400 in totale) indicandone il luogo e la data di nascita e della loro tragica fine. L’idea è quella di continuare la ricerca e farne un capitolo della locale storia dell’antifascismo. “Anche grazie al sacrificio di questi concittadini – conclude la nota – nel non collaborare con il nemico tedesco, si è riusciti a terminare la guerra divenuta ‘civile’ prima e meglio”.