IV Circolo “Don Pasquale Uva”, al via con gli open day / PROGRAMMA

La comunità scolastica del IV Circolo Didattico “Don Pasquale Uva” è pronta ad aprire le porte della scuola dell’infanzia per fare vivere un viaggio itinerante che potrà dare le risposte a tre domande: “Come nasce la storia del Natale?”; “Cosa è successo più di 2000 anni fa?”; “Come si festeggia il Natale nel mondo?”.

Gli organizzatori hanno stilato un calendario che è il seguente:

14 Dicembre dalle ore 18.00 presso il plesso Falcone/Borsellino

15 Dicembre dalle ore 18.00 presso il plesso Salnitro

16 Dicembre dalle ore 18.00 presso il plesso Cosmai

“Sono giorni frenetici in cui la nostra comunità scolastica si sta preparando ad accogliere tutti coloro che hanno voglia di conoscerci” si legge nella nota stampa del IV Circolo. “Quest’anno abbiamo deciso di avvalerci del prezioso aiuto di due nostri amici, Sherlock Holmes e il dottor Watson. L’idea di fondo è quella di far vivere l’esperienza della Scuola Primaria alle bambine e ai bambini cinquenni come un “salto nel futuro” come se fossero davvero studenti di quella che un tempo si definiva scuola “Elementare”. Il filo conduttore è il libro “It’s a cold, dark night”.

Ecco il calendario degli incontri:

12 Dicembre dalle ore 17.00 presso il plesso Salnitro per un incontro rivolto ai cinquenni del circolo e della città;