Iscrizione albo scrutatori: quando e dove presentare domanda / DETTAGLI

Sarà possibile, entro il 30 novembre, presentarsi all’ufficio elettorale del Comune di Bisceglie, in via prof. Mauro Terlizzi n. 20, per iscriversi nell’albo degli scrutatori o effettuare l’iscrizione per la prima volta.

Avranno priorità di estrazione, che avverrà per via telematica, i cittadini che risultino disoccupati e regolarmente iscritti al centro per l’impiego e gli studenti in stato di inattività.

Necessario per iscriversi all’albo aver assolto gli obblighi scolastici. Sono esclusi dalla funzione di scrutatore, invece, i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti a Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio negli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17.

Scarica qui il modulo per presentare iscrizione all’albo degli scrutatori (presentarsi con documento di identità in corso di validità).