Incontro sull’aumento del costo della tazzina di caffè, Confcommercio invita gli operatori

Le attuali variazioni relative ai costi di gestione e all’aumento dei prezzi della materia prima ci pongono di fronte a una nuova sfida: adeguarsi ai cambiamenti di mercato cercando di restare competitivi.

In quest’ottica e considerando anche gli standard dei comuni limitrofi, alcuni operatori dei pubblici esercizi hanno suggerito di rivedere il prezzo dell’amata tazzina di caffè.

Per confrontarsi e per offrire spunti e suggerimenti riguardanti questa importante tematica, Confcommercio Bisceglie invita a prender parte all’incontro programmato per lunedì 18 marzo alle ore 15:30 presso la sede in via Capitano F. Gentile n. 13.

Si tratterà di un’occasione per valutare proposte in maniera corale, per costruire prospettive e per giungere a una decisione che tenga conto degli interessi della categoria e, soprattutto, della comunità per cui operiamo quotidianamente.

«Ascoltare e raccogliere il punto di vista di ciascun addetto al settore è essenziale al fine di condividere esperienze e pareri per addivenire a una scelta consapevole e il più possibile unitaria – tiene a sottolineare il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera – Invito calorosamente gli operatori a prender parte all’incontro perché è fondamentale raccogliere i punti di vista di chi ha quotidianamente a che fare con ciò di cui andremo a parlare».

Per chi fosse interessato alla partecipazione potrà registrarsi al seguente link

https://docs.google.com/forms/d/1lNSCwrqUMJkg3CqwK4yMCTZwcnRh67TMZtm5XXRA_vo/edit o contattare la sede Confcommercio al numero 0803921884.