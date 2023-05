Incontro formativo con personale della Polizia di Stato al II Circolo “Caputi”

Nei giorni scorsi si è tenuto presso il II Circolo Didattico “Prof. V. Caputi” di Bisceglie un incontro formativo con personale della Polizia di Stato.

Sono stati trattati vari temi incentrati principalmente sull’importanza del rispetto delle regole; tema approfondito con domande formulate dai ragazzi riguardo le eventuali conseguenze ed il ruolo della Polizia nel rispetto del senso civico comune.

Successivamente si è parlato in modo più specifico, di alcuni reati come il bullismo e il cyber-bullismo, temi molto attuali. I militari intervenuti hanno fornito alcuni consigli su come affrontare eventuali situazioni specifiche. Chiedere aiuto è di fondamentale importanza così come non essere mai indifferenti. Le domande, pertinenti ed interessanti che i ragazzi hanno rivolto agli agenti alla conclusione dell’incontro, mettono in evidenza quanto queste tematiche siano sentite dagli adolescenti.

In estrema sintesi, la migliore strategia per contrastare questi episodi è la prevenzione, alla base della quale deve esserci la promozione di un clima culturale, emotivo e sociale in grado di scoraggiare sul nascere i comportamenti di prevaricazione e prepotenza.