Imprenditori donano magliette celebrative della bandiera blu, saranno utilizzate per fini sociali

Venerdì 8 luglio alle ore 18 al Golden Cliff gli imprenditori Felice Gemiti e il Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli doneranno simbolicamente alla Città di Bisceglie t-shirt celebrative della bandiera blu 2022 che saranno utilizzate a fini sociali.

Parte delle magliette, infatti, saranno devolute all’Unità di raccolta sangue dell’ospedale di Bisceglie, in modo che, vista l’emergenza sangue in corso come spesso capita nei mesi estivi, possano essere utilizzate dal personale e da tutte le associazioni che si occupano di raccolta sangue per premiare con un piccolo incentivo chi sceglie di donare. Altre magliette saranno donate ai centri diurni di Bisceglie, alle comunità e realtà del terzo settore che si occupano giornalmente di fragilità e disabilità, prendendosene cura. Altre t-shirt saranno consegnate ai profughi ucraini che, fuggendo dalla guerra, sono arrivati a Bisceglie.

L’iniziativa sposa un’idea sostenuta dall’Assessore al marketing territoriale della Città di Bisceglie, Gianni Naglieri, ovvero unire la promozione del territorio al sociale, alla solidarietà ed alla condivisione.

“Non posso che ringraziare gli Imprenditori Felice Gemiti e il Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli bel gesto di altruismo nei confronti della Città”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che sarà presente alla consegna. “Queste t-shirt, che utilizzeremo a fini sociali, intendono essere l’augurio più fervido che l’estate in corso possa essere la stagione della ripartenza verso sempre nuovi traguardi, specie dal punto di vista turistico, occupazionale ed economico”.