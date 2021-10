“Il disegno della città”, al Liceo “da Vinci” si celebra il Word Cities Day

Si svolgerà questa mattina, sabato 30 ottobre, la conferenza “Il disegno della città“, ideata e organizzata dalla sezione biscegliese dell’Unesco per celebrare il World Cities Day di domenica 31, atto conclusivo della rassegna internazionale Urban October.

A partire dalle ore 10 un ensemble di esperti – architetti, geologi, urbanisti – relazionerà sul tema scelto dall’Unesco, ovvero il rapporto tra urbanistica e lotta al cambiamento climatico, presso il liceo “Leonardo da Vinci“, avendo come pubblico gli alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio (scientifico, coreutico, linguistico). Sarà possibile assistere alla conferenza anche da casa, in diretta streaming, collegandosi alla pagina Facebook “Voce al da Vinci” (clicca qui).

“Il disegno della città” rientra tra gli incontri tematici a cui l’istituto, presieduto da Dino Musci, ha già partecipato lo scorso anno scolastico: l’obiettivo è quello di sviluppare nelle menti degli studenti una capacità critica che li porti a interrogarsi sul bene comune e sulle strade da percorrere per un futuro più sostenibile, un obiettivo previsto dall’Agenda 2030 dell’Unesco. «Queste giornate», dichiara il preside, «intendono fornire l’occasione per una riflessione condivisa su luoghi e forme dell’abitare e della socialità, su territori urbani e non, sulla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, sulla sostenibilità delle città contemporanee, quale piccolo contributo alla rinascita del nostro Paese in questo momento di grande incertezza.»

«Su questi temi» si legge nella nota stampa dell’evento «il Liceo da Vinci si è sempre fatto promotore di iniziative formative “oltre l’aula”, per ampliare la consapevolezza tra gli studenti delle proprie attitudini e per offrire ai suoi discenti visioni e competenze diverse e complementari allo studio metodico e serio che quotidianamente sviluppano a scuola e a casa. Ciò nella convinzione che la scuola debba intessere relazioni di fiducia con enti e istituzioni del territorio affinché tutti insieme si possa diventare “vera comunità educante e civile” e si possano promuovere modelli e stili di vita positivi e virtuosi, improntati soprattutto alla collaborazione e al rispetto reciproco.”»

Apriranno il convegno, con i saluti istituzionali, i principali organizzatori dell’evento: la moderatrice Eliana De Nichilo, docente di storia dell’Arte al da Vinci; Pina Catino, presidentessa del club Unesco di Bisceglie; il preside Donato Musci; il primo cittadino Angelantonio Angarano e la presidentessa regionale dell’ordine dei geologi, Giovanna Amedei. Quattro gli esperti chiamati a relazionare sul tema scelto: Nicola Martinelli e Leonardo Rignanese, entrambi docenti al Politecnico di Bari; Giacomo Losapio, dirigente della ripartizione tecnica del Comune di Bisceglie; Paolo D’Addato, presidente provinciale dell’Ordine degli Architetti. Sanciranno la chiusura della conferenza, dopo un momento di scambio tra relatori e studenti, gli interventi di altri esperti nel settore: Salvatore Valletta, presidente della commissione scienze della Terra – sviluppo sostenibile per la sezione biscegliese di Unesco e gli assessori Loredana Bianco (cultura) e Giovanni Naglieri (sviluppo urbano e turismo).