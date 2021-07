Green pass obbligatorio per ristoranti al chiuso, palestre, cinema: cosa cambia dal 6 agosto

Dal 6 agosto servirà il green pass per consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso, così come per andare in palestra o al cinema: diventerà il lasciapassare per partecipare ad attività ed eventi durante la pandemia. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino per ottenere il certificato. È questo l’accordo trovato dal governo sul nuovo decreto Covid che è stato approvato in Consiglio dei ministri e presentato ieri in conferenza stampa dal Ministro della Salute Speranza e dal premier Draghi.

Il certificato verde servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, ma non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso. Anche in palestra si entrerà solo se muniti di green pass: senza si dovrà rinunciare a tutto lo sport al chiuso. Servirà il certificato inoltre per i teatri e i cinema, le competizioni sportive e i musei, le piscine e i centri benessere, le fiere, le sagre, i convegni e i congressi, i centri termali, i parchi tematici e di divertimento, i centri culturali, i centri sociali e ricreativi, le attività di sale gioco, sale bingo e sale scommesse, casinò e le procedure concorsuali. Certificato verde obbligatorio anche per partecipare ai concerti o entrare allo stadio.

L’uso del green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici – dai treni agli aerei, dai bus alla metropolitana – non è stato invece inserito nel dl anti-Covid. Sull’applicazione delle nuove regole Covid a trasporti, scuola e lavoro una nuova riunione della cabina di regia del governo potrebbe tenersi la prossima settimana. Nel decreto infatti non ci sarà nemmeno l’obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.

Cambiano invece i parametri che determinano il passaggio di una Regione da una fascia all’altra: la soglia per il passaggio in zona gialla viene fissata al 10% di occupazione delle terapie intensive e contemporaneamente al 15% per le ospedalizzazioni. Terapie intensive al 20% e aree mediche al 30% per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.