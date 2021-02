Giornata mondiale malattie rare, anche Bisceglie aderisce all’iniziativa

Oggi si celebra la Giornata mondiale delle malattie rare. Tanti monumenti nel mondo sono illuminati di blu, verde e fucsia per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche cliniche e sociali di chi vive con una malattia rara, 2 milioni di persone in Italia (il 70% delle quali sono in età pediatrica), quasi 30 milioni in Europa e oltre 300 milioni nel mondo. “Anche Bisceglie aderisce a questa lodevole iniziativa – dichiara il Sindaco Angelantonio Angarano – raccogliendo l’invito dell’Associazione Malattie Rare Alta Murgia Aps. Per questo abbiamo illuminato già da due giorni Palazzo di Città con i colori simbolo di questa campagna di sensibilizzazione”.

“Un piccolo gesto per dare un segnale di vicinanza a chi è affetto da una malattia rara, a chi combatte in silenzio e con grande forza, dignità e amore per la vita ogni giorno, alle famiglie che assistono i loro cari tra tante difficoltà ma con un affetto immenso, al personale sanitario. A maggior ragione da un anno a questa parte, quando a causa del Covid si è dovuto fare i conti con le crescenti difficoltà nella continuità assistenziale“.

“In occasione di questa giornata, dunque, è importante sottolineare quanto sia importante unire le forze – conclude il primo cittadino – sostenere la Comunità Scientifica e supportare la ricerca per studiare nuove possibilità di cura e di miglioramento della qualità della vita”.