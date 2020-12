Gettone dei consiglieri comunali ai cittadini più fragili: votata all’unanimità mozione Spina

Per tutto il periodo in cui il consiglio comunale e le commissioni consiliari di Bisceglie si svolgeranno in modalità telematica, i gettoni destinati ai consiglieri comunali andranno in favore dei cittadini più in difficoltà a causa della crisi causata dalla pandemia da Covid-19. Su proposta del consigliere Francesco Spina, il consiglio comunale di Bisceglie ha votato all’unanimità la delibera.

Un gesto per dimostrare la vicinanza della massima assise cittadina verso chi è stato maggiormente colpito da una emergenza sanitaria che si è trasformata nei mesi in una vera e propria crisi economica e sociale.