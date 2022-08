Fototrappole continuano a beccare incivili, Angarano: “Oltre cento multe nel 2022” / VIDEO

“Le fototrappole continuano ad essere in azione e a beccare zozzoni che sfregiano la nostra Città”. Con queste parole parte la nota del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che mostra attraverso un video l’assoluta mancanza di rispetto di alcuni nostri concittadini nei confronti del territorio.

“Non c’è tregua per gli incivili che continuano ad abbandonare illegalmente rifiuti in strada e in campagna – continua – deturpando l’ambiente e minando l’igiene pubblica, senza rispetto per niente e nessuno”.

“Sono oltre cento nel 2022 le multe comminate complessivamente per l’abbandono e l’errato conferimento di rifiuti. Sia con l’ausilio delle fototrappole, sia con ispezioni e apertura dei sacchi. Dobbiamo capire – conclude Angarano – che Bisceglie è casa nostra e come tale va trattata”.