Fontana in via della Libertà, Marco Di Leo scrive al Sindaco Angarano

Attraverso una PEC inoltrata al Sindaco Angelantonio Angarano, l’esponente di Bisceglie d’Amare, Marco Di Leo ha portato all’attenzione dell’amministrazione il problema riguardante la fontana pubblica di via della Libertà.

“Sindaco, Le scrivo per segnalarLe un disservizio di importante gravità. In virtù del mio impegno politico – esordisce Di Leo – ho ricevuto numerose segnalazioni dai nostri concittadini, i quali hanno lamentato l’improvvisa chiusura della fontana pubblica sita in via della Libertà, nei pressi dalla spiaggia La Grotta/La Salata”.

“In giornata 14 Giugno 2021 ho provveduto personalmente a contattare telefonicamente l’Acquedotto Pugliese; il collaboratore AQP mi ha subito risposto, suggerendomi di contattare l’Ufficio Tecnico del Comune, al fine di ottenere le spiegazioni richieste. Come Lei ben sa, siamo in prossimità dell’estate e le temperature torride, soprattutto per anziani, bambini e uomini e donne fragili – prosegue la nota – sono una delle principali cause di malori. Le chiedo di provvedere con urgenza al ripristino del normale funzionamento della suddetta fontana pubblica. Inoltre, come da foto allegata, è possibile notare come lo stesso luogo sia diventato un ricettacolo di rifiuti”.

“L’acqua è un bene prezioso che deve restare a disposizione dell’intera cittadinanza; uno strumento tanto banale quanto una semplice fontana, ma in grado di fornire un servizio così utile e, dettaglio da non sottovalutare, a costo zero, non può essere dismesso tanto facilmente. Un disservizio simile – conclude Marco Di Leo – in una zona così frequentata in piena stagione estiva, rischia di intensificare un malcontento già abbastanza evidente. Confido in un’immediata risposta e spero, augurandoLe buon lavoro, che il mio appello possa essere efficacemente accolto”.