Fiera di Zappino, ritornano i tradizionali riti sacri dell’agro biscegliese

Con la ripresa, dopo due anni di stop, delle celebrazioni della Settimana Santa, ritorna quest’anno anche l’attesissima Fiera di Zappino, che come da tradizione si svolge la domenica successiva a quella di Pasqua.

Questa mattina nel casale medievale verranno celebrate ben due messe in onore della Madonna di Zappino: la prima inizierà alle 10, la seconda alle 12. Dopo la prima messa, inoltre, avrà luogo la tradizionale processione: le confraternite biscegliesi (Santi Martiri, Sacro Cuore, Misericordia, Santissimo Salvatore e Madonna Addolorata) porteranno l’antico simulacro della Vergine in corteo per le stradine dell’agro, con l’intento di propiziare gli imminenti raccolti.

Non si svolgeranno, invece, i riti pomeridiani al Casale, sostituiti da una messa solenne celebrata dall’arcivescovo, Monsignor Leonardo D’Ascenzo; la celebrazione sarà officiata all’interno della Cattedrale a partire dalle 19.