Fials Bat: “Urgenza proroga contratti in scadenza personale sanitaro e ulteriori assunzioni Oss”

Considerato il rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

In riferimento a quanto su riportatol’Organizazzione Sindacale Fials Bat guidata da Angelo Somma e Sergio Di Liddo chiede alla Asl di “avviare con massima urgenza le procedure di proroga dei contratti per tutto il personale a tempo determinato in servizio nella Asl Bt, in particolar modo di quello del personale di supporto con la qualifica di O.S.S. considerato l’imminente scadenza al 15 Gennaio”.

“Se ciò non avvenisse saranno gravi – continua la nota – e inevitabili le conseguenze che scaturirebbero a partire dai prossimi giorni, in caso di mancata proroga dei circa 90 Operatori Socio Sanitari”.

“Inevitabile sarà l’aumento delle criticità nel poter garantire la regolare turnazione di detto personale e quindi l’impossibilità nel continuare ad erogare tutte le attività assistenziali ‘minime’nelle corsie di tutti i presidi ospedalieri della Asl Bt; non di meno la garanzia dell’aumento di posti letto Covid che la stessa Regione richiede per il Presidio Covid di Bisceglie”.

“Già oggi il personale attualmente in servizio è gravato da una incredibile mole di lavoro, con turni massacranti – evidenziano dalla Fials – e al di fuori delle norme contrattuali che non consentono nemmeno il riposo dopo il turno di notte, spesso gli operatori socio sanitari per garantire la continua assistenza ai pazienti sono costretti a restare bardati con le tute anticovid per quasi tutto il turno di servizio senza poter né bere e né andare in bagno”.

“La Fials chiede inoltre in considerazione della imminente approvazione del nuovo piano dei fabbisogni di personale ‘triennio 2020/2022’ una nuova ricognizione del personale in possesso dei requisiti e avente diritto alla stabilizzazione, in modo da mettere in atto per tempo tutte le procedure in grado di integrare questo personale formato ed ormai integrato presso le UU.OO. della Asl Bt, in modo da garantire una erogazione costante dei servizi assistenziali ed il rispetto dei più volte richiamati Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”.