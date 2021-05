Fials: “Ai parcheggi dell’ospedale di Bisceglie troppi furti e danneggiamenti”

Continuano i furti e danneggiamenti alle auto degli operatori sanitari nei parcheggi e viali dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. A segnalarlo è la Segreteria Aziendale FIALS Asl BT guidata da Angelo Somma e Sergio Di Liddo

“Alcuni dipendenti hanno subito ben due furti nel giro di pochi mesi. Gli atti predatori e di vandalismo alle autovetture parcheggiate – prosegue la nota – continuano oramai con una frequenza quasi quotidiana. L’ennesimo tentativo di furto ai danni di una dipendente si e verificato nel pomeriggio di lunedì 10 maggio. Si tratta di una vera e propria piaga che sta determinando una situazione di insicurezza, rabbia e molta preoccupazione che necessita di una risposta forte, immediata e percepibile da tutti. Purtroppo questo fenomeno va avanti da tempo e ci tocca costatare come ad oggi nulla è cambiato nonostante la costante presenza delle guardie giurate armate”.

“Tali episodi risultano doppiamente odiosi dato che vanno a colpire operatori sanitari impegnati ad affrontare una emergenza sanitaria senza precedenti. FIALS auspica un concreto e risolutivo intervento, come l’istituzione di un parcheggio custodito riservato ai soli dipendenti – propongono Somma e Di Liddo – con un servizio di video sorveglianza, con operatore (H24) che effettua un continuo ciclo di video ronda per visualizzare in tempo reale ogni possibile anomalia e segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine per un pronto ed immediato intervento. Una adeguata illuminazione di tutta l’area ospedaliera, al fine di evitare che in futuro si verifichino ancora episodi di questo genere, poiché e impensabile che un lavoratore debba recarsi sul posto di lavoro e rischiare concretamente – conclude la nota – di subire un notevole danno economico a causa del furto o del danneggiamento del proprio mezzo”.