Festa della Madonna dell’Altomare, la parrocchia di san Silvestro ufficializza il PROGRAMMA

La comunità parrocchiale di san Silvestro annuncia il programma delle celebrazioni in onore di Maria Santissima dell’Altomare.

Dopo il triduo di preparazione ai festeggiamenti, il 15, il 16 e il 17 giugno con rosario alle 18:30 e sante messe alle 19:00, spazio domenica 18 giugno al giorno clou delle celebrazioni.

Alle 18:00 rosario, mezz’ora dopo santa Messa. AL termine processione lungo le seguenti strade: chiesa di san Silvestro, via sant’ANdrea, via dell’Industria, via Villa Frisari, Corso Sergio Cosmai, via sant’Andrea con ingresso al civico 23, via Italia, via Musci, via dell’Indipendenza, Corso Garibaldi, via Togliatti, via Lamaveta, Carrara santa Maria, via sant’Andrea e ritorno in chiesa.