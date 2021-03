Festa della donna, due gli appuntamenti proposti dall’Unesco

È con un doppio appuntamento che la sezione cittadina dell’Unesco celebra la giornata internazionale della donna. Nella giornata di oggi, lunedì 8 marzo, saranno due le Azioni che ricorderanno le lotte portate avanti dalle donne per l’emancipazione e la piena affermazione sociale.

Il primo atto sarà realizzato in sinergia con la sezione di Bisceglie della Fidapa, associazione che fa dell’affermazione femminile una bandiera del suo operato. Le pagine Facebook delle due associazioni (qui la pagina dell’Unesco, qui quella di Fidapa) ospiteranno infatti l’intervento della dottoressa Mariagrazia Celestino, intitolato “L’essere donna in modo libero”. «La dottoressa Celestino», dichiara la presidentessa del Club Unesco Pina Catino, «indaga su come le transizioni storiche da una formazione sociale all’altra hanno mutato la condizione dell’uomo, ma quella donna, in ultima istanza, è rimasta la stessa: la donna vive in funzione dell’uomo e non è in grado di pretendere una parità di genere. Nel momento stesso in cui chiede questa trasformazione della cultura, deve chiedere anche una profonda modificazione degli attuali criteri di vita, all’interno dei quali essa ha sempre un motivo in più per sentirsi discriminata e offesa proprio in quanto donna».

Il secondo evento in programma è l’intervento dell’associazione su Radio Sbaam Tv. All’interno della trasmissione “La poesia dei Territori“, condotta dalla sociologa Antonella Pagano, interverranno infatti nella rubrica “Terram Femina” Pina Catino, Mariagrazia Celestino e Lara Di Carlo, fondatrice della casa editrice PandiLettere. Le quattro esperte disserteranno in particolare sulla storia della parità di genere, un obiettivo che – malgrado gli sforzi profusi in passato e ancora oggi – resta ancora tutto da raggiungere; la “padrona di casa”, Antonella Pagano, proporrà agli ascoltatori alcune riflessioni tratte dal suo ultimo libro, “Cantò come dea”. L’incontro sarà visibile sulla pagina Facebook dei Radio Sbaam Tv (clicca qui).