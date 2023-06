Femminicidio, attivo nella Bat servizio gratuito di protezione da “ultimo appuntamento con l’ex”

L’ultimo episodio di femminicidio, in ordine di data, è avvenuto martedì 13 giugno a Roma, quando un uomo ha ucciso la sua compagna convivente per poi allontanarsi con l’auto e togliersi la vita con un colpo di pistola. Quest’ultimo si va ad aggiungere a quello tremendo di Giulia Tramontano.

Proprio da questo tragico evento che è nata la brillante idea di Riccardo Guarnieri, bodyguard di professione, di offrire un “servizio di accompagnamento” gratuito, rivolto a tutte le donne che decidono di andare all’ultimo appuntamento con l’ex.

Una splendida idea che anche un’agenzia di security locale ha deciso di sostenere, offrendola a tutte le donne della provincia Bat, in maniera del tutto gratuita. Se avete un appuntamento col vostro uomo, e per qualsiasi motivo non vi sentite sicure, “non esitate a contattarci! Vi proteggiamo noi“.

Il servizio è già attivo 24 ore su 24. Basta semplicemente chiamare in qualsiasi momento il numero 0883882562 oppure il 3486614033.



Un servizio a cui hanno aderito volentieri tutti gli addetti alla sicurezza dell’agenzia, in modo da coprire completamente il territorio della sesta provincia pugliese. “Siamo disponibili ad accompagnare qualsiasi donna al “vediamoci un’ultima volta” o a qualsiasi appuntamento necessario ma comunque preoccupante con il proprio ex e/o compagno – dichiara il Presidente, Riccardo Leone. – Se la storia è finita e lui è violento, l’ultimo appuntamento non serve. Ma se avete ugualmente deciso di andarci, contattateci. Vi seguiremo e proteggeremo anche in maniera del tutto discreta nel vostro incontro”.