“E mo basta!”, diretta streaming de Il Caleidoscopio contro il bullismo

È in occasione della giornata nazionale contro il bullismo che Il Caleidoscopio ha organizzato un incontro dal titolo “E mo basta: come affrontare il bullismo da più fronti”. A partire dalle 17 di oggi, sabato 13 febbraio, la pagina Facebook della cooperativa sociale biscegliese (clicca qui) ospiterà l’incontro con Mirko Cazzato, leader del movimento studentesco anti-bullismo “Ma basta” di Lecce.

Il movimento Ma basta è nato nel 2016 per volontà degli stessi studenti, interessati a manifestare in modo concreto il loro supporto a tutte le vittime del bullismo: nato come associazione locale il movimento aspira infatti a diventare una realtà nazionale. Nel corso la mission dell’associazione ha riscosso il plauso di importanti esponenti del mondo politico, da Sergio Mattarella all’onorevole Laura Boldrini. «Durante questa diretta», si legge nella nota stampa de Il Caleidoscopio, «ci confronteremo con i referenti del movimento studentesco per parlare di come le due realtà – la nostra e la loro – affrontano bullismo e cyberbullismo all’interno dei contesti scolastici, noi come professionisti del settore e loro come attori principali del sistema scolastico. La diretta ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico al tema del bullismo e cyberbullismo, alla luce soprattutto degli ultimi avvenimenti, e parlare di quelle che sono le “buone pratiche” per gestire tale fenomeno all’interno degli istituti scolastici e non solo».