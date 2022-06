DigithON Training Day con Intesa Sanpaolo e annuncio delle 100 startup finaliste

L’appuntamento con DigithON Training Day, il workshop organizzato da DigithON in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, torna in live streaming dalle 10.30 alle 12.30 su www.digithon.it mercoledì 22 giugno.

Una giornata di formazione gratuita, in attesa della maratona digitale delle startup in programma dal 7 al 10 luglio alle Vecchie Segherie di Bisceglie.

Ecco il programma della giornata:

Presentazione Intesa Sanpaolo Innovation Center

Un pitch deck per ogni contesto

Chi sono i vostri principali stakeholder

Cosa deve contenere un pitch deck

Suggerimenti e risorse per allenarsi

Road to DigithON 2021

Al termine dei lavori saranno annunciate le 100 startup finaliste di DigithON 2022 che nel corso della maratona presenteranno i propri progetti al Comitato Scientifico. Gli inventor di tutta Italia avranno cinque minuti a disposizione per il pitch della loro idea di business e risponderanno alle domande degli analisti e degli investitori. In palio l’ambito trofeo DigithON 2022 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e Bat e numerosi altri premi in denaro, borse di studio, promozione, e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.