De Toma: “Palestra Liceo come possibile hub vacciale lede i diritti di 900 studenti”

“In queste ore si vocifera la possibilità che la palestra del Liceo Leonardo da Vinci di Bisceglie possa diventare hub vaccinale”. A sostenerlo è Alberto De Toma del movimento Bisceglie Illuminata.

“Una possibilità che lede notevolmente i diritti dei circa 900 studenti del Liceo della nostra città. Come consigliere regionale dei giovani eletto – afferma – non posso restare a guardare. Dopo circa due anni di Dad i ragazzi sarebbero costretti a rinunciare ancora una volta ad uno dei valori fondamentali dell’istituzione scolastica”.

“Mens sana in corpore sano, l’educazione fisica non si tocca – conclude De Toma – si provveda ad altre soluzioni che non ledano il diritto dei cittadini”.

Foto: liceobisceglie.edu.it