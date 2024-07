Paziente con infezione da virus di West Nile ricoverato all’ospedale di Bisceglie

Un paziente con infezione da virus di West Nile è ricoverato presso le malattie infettive dell’ospedale di Bisceglie.

Un uomo di 64 anni, residente a Trani, che ha soggiornato in Salento circa 10 giorni prima di sentirsi male ha accusato febbricola e astenia lo scorso 22 luglio. Si è rivolto presso il pronto soccorso di Bisceglie per vomito, febbre e astenia e sintomi di sofferenza cerebrale.

Ricoverato presso le malattie infettive, con all’inizio positività per Covid poi negativizzato, è stato sottoposto alle indagini del caso ed è stata eseguita una rachicentesi. La diagnosi è risultata quella di febbre di West Nile. Attualmente è senza febbre e in netto miglioramento.

“Questa infezione è trasmessa prevalentemente dalle zanzare – speiga il Dottor Tommaso Fontana – e si presenta con i sintomi come quelli descritti in questo paziente. Questa malattia colpisce uomini, ma anche altri mammiferi e specialmente i cavalli e raramente presenta casi mortali. Dal 2008 è considerata endemica in Italia e si svolgono campagne di prevenzione indirizzate a ridurre la diffusione delle zanzare che sono portatrici del virus”.