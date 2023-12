Coro polifonico Polimniae Voces: concerto speciale al reparto di pneumologia del Don Uva

Quella di ieri, sabato 30 dicembre, è stata una giornata particolare per i pazienti e gli operatori dell’Universo Salute Opera “Don Uva” di Bisceglie. Il coro polifonico tranese Polimniae Voces, dopo il successo dei due concerti di Natale, tenutisi al Polo Museale e la Chiesa di San Toma di Trani, ha donato con gioia il proprio canto per quello che senza dubbio è stato il concerto più speciale tra tutti: il coro si è esibito per gli ospiti del reparto di pneumologia della struttura ospedaliera Don Uva di Bisceglie, che hanno potuto vivere un piccolo grande momento di serenità all’insegna della musica, ascoltando alcuni tra i più noti brani natalizi. Il concerto, che ha avuto luogo nella cappella del plesso di medicina fisica e riabilitazione, è stato particolarmente apprezzato dalla Dottoressa Giulia Papagni, medico fisiatra, che ha espresso profonda gratitudine verso i Polimniae Voces: “È stato un momento di pace ed emozioni per tutti noi, che in questo periodo soprattutto viviamo una quotidianità pesante da affrontare. Siete stati emozionanti e il nostro è un grazie che viene dal cuore.”

Un vero do ut des quello avvenuto ieri mattina, uno scambio reciproco di gioia, purezza di emozioni, forza e calore umano tra gli ospiti e tutti i componenti del coro, la cui missione è sempre stata quella di portare in dono felicità condividendo la passione per il canto con quanta più gente possibile.

È Natale davvero per tutti, anche per chi è nella sofferenza. E c’è una speranza per tutti: mettere in circolo l’amore aiuta ognuno di noi a percepirla.

Articolo di Aurora Bucci