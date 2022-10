Controlli su corretto conferimento rifiuti, Green Link: “Situazione per nulla confortante”

Nelle scorse ore è partito il servizio di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti su tutto il territorio cittadino da parte della Green Link società benefit (l’azienda che si occupa del servizio di igiene urbana in città) verso le Utenze Domestiche e Non Domestiche con lo scopo di comprendere il grado di coscienza e conoscenza delle modalità di raccolta differenziata.

Dai primi controlli effettuati sulla frazione Carta è emersa una situazione per nulla confortante: errori nei conferimenti e frazioni mischiate. “Tali comportamenti denotano una bassa attenzione verso la raccolta differenziata e/o una probabile mancata conoscenza delle procedure di corretto conferimento”, si legge nel comunicato dell’azienda. “A tal proposito è opportuno ricordare a tutte le utenze che è possibile, in qualsiasi momento, scaricare e consultare la App di Green Link, dove sono elencati tutti i tipi di rifiuto con indicata la relativa frazione di conferimento”.

“L’intera città di Bisceglie sta producendo un grande sforzo di sostenibilità ambientale per mantenere degli standard qualitativi elevati che le hanno garantito, ad esempio, il riconoscimento anche delle Bandiere Blu in ambito turistico. Uno dei requisiti richiesti per l’ottenimento di questo marchio di qualità molto apprezzato dai turisti italiani ed internazionali è proprio quello relativo al servizio ambientale ottimale”.

L’azienda si avvale della collaborazione di un Ispettore Ambientale, il quale una volta rilevata l’anomalia e redatto il verbale, passerà le informazioni alla Polizia Locale. I controlli dureranno circa tre mesi e saranno focalizzati su 3 diverse frazioni: Carta, Plastica ed Organico.