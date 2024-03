Confcommercio, ottima riuscita Seminario Informativo Bandi Nidi e Mini Pia / FOTO

Larga partecipazione e risultati gratificanti per il seminario organizzato da Confcommercio Bisceglie riguardante “Finanziamenti regionali alle Imprese”. Nel corso dell’incontro si è approfondito nello specifico del Bando Nidi e dei nuovi bandi Mini Pia (Pacchetti Integrati di Agevolazione) riservati rispettivamente alle startup e alle micro e piccole imprese.

Intervenuto anche il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, per i saluti istituzionali e per congratularsi con Confcommercio Bisceglie per la validità dell’incontro.

A introdurre i lavori è stato Mauro Portoso, Direttore Confcommercio Bari-Bat, il quale ha portato i saluti di Vito D’Ingeo, presidente ConfcommercioBari-Bat e Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, non presenti per impegni istituzionali.

Presso la sala conferenze dell’Epass di Bisceglie, si sono avvicendati nella relazione Katia Todisco, dottore commercialista ed esperta in finanza agevolata, Filippo Gasparre, funzionario Confidi Confcommercio. Tra gli interessati accorsi al seminario vi erano professionisti di diversi settori come la ristorazione e le attività commerciali.

Durante l’incontro sono intervenuti i responsabili dell’agenzia Mad Fever per illustrare e approfondire nozioni relative al Digital Marketing.

Il Seminario ha avuto un obiettivo esplicativo ed è stato ideato per scandagliare le caratteristiche dei bandi regionali succitati. Oltre a ciò, è stata una nuova dimostrazione della presenza marcata di Confcommercio sul territorio impegnata a rispondere alle istanze e alle richieste relative alla finanza agevolata.

Quanti vogliano conoscere ancora più dettagli e partecipare possono fissare un appuntamento al numero 0803921884 e recarsi presso la sede di Confcommercio Bisceglie in via Cap. F. Gentile n. 13 a Bisceglie per parlare con i referenti.