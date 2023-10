Comune e Confcommercio: tavolo su Natale, Tarig e locali via La Spiaggia aperti in inverno

Si scaldano i motori in vista delle festività natalizie: Comune di Bisceglie, Confcommercio e Assolocali si sono incontrati negli scorsi giorni per mettere nero su bianco alcune idee che potrebbero caratterizzare la programmazione natalizia biscegliese.

All’incontro in cui sono stati toccati diversi temi in vista della redazione di una programmazione di più ampio respiro, hanno preso parte l’assessore allo sviluppo economico Onofrio Musco, il consigliere comunale Antonio Abascià, il presidente Confcommercio Bisceglie Leo Carriera insieme a Katia Todisco, il presidente Assolocali-Vivi Bisceglie Andrea Ferrante con diversi associati.

Oltre alla stesura in nuce del programma del Natale Biscegliese, si è parlato di riqualificazione e ripensamento dei ruoli del Consorzio Bisceglie Turistica (Con.Bi.Tur) al fine di potenziarla e rinvigorirla sul piano organizzativo e operativo e di organizzazione di tavoli periodici sullo sviluppo economico e sul marketing territoriale per rendere sempre più appetibile il brand Bisceglie.

Si è parlato anche del versamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (Tarig) che riguarda l’occupazione temporanea del suolo pubblico effettuato dalle attività deputate alla ristorazione sospesa durante il periodo dell’emergenza sanitaria e ora ripristinata.

«Un incontro positivo e costruttivo quello richiesto da Confcommercio e Assolocali – tiene a sottolineare l’assessore Musco –. Durante la riunione tenutasi presso il Comune, sono stati affrontati diversi temi cruciali per la crescita e il benessere delle attività commerciali. Uno dei principali riguarda la tassazione Tarig: in risposta a queste sollecitazioni ci siamo impegnati con gli uffici comunali per consentire la possibilità di rateizzare i pagamenti non ancora inviati agli operatori dal concessionario tributi a coloro che sceglieranno questa opzione. Inoltre, abbiamo intrapreso una discussione (in verità avviata già in agosto) costruttiva sulle iniziative natalizie e chiaramente siamo aperti a collaborazioni e siamo entusiasti di valutare le proposte di quanti vorranno collaborare. Ritengo – continua l’assessore – che solo attraverso la cooperazione tra il settore privato e quello pubblico potremo rendere attrattivo il periodo natalizio trasformandolo in occasione di incontro per i cittadini e i visitatori con conseguenti ricadute positive per lo sviluppo economico. Nei prossimi giorni, l’amministrazione coinvolgerà attivamente tutte le attività commerciali presenti nelle diverse zone della città. Vogliamo garantire a ogni attività commerciali l’opportunità di calendarizzare le proprie attività promozionali conoscendo con anticipo le diverse iniziative. Condivisione di idee e confronto e programmazione saranno il binario da seguire sempre per il bene della città e per il suo progresso».

«L’incontro è stato proficuo in termini di idee sia sul piano della programmazione del calendario natalizio sia su quello delle istanze degli operatori che hanno messo in evidenza criticità e proposto suggerimenti all’Ente Comune rappresentato dall’assessore Musco che si è mostrato disponibile ad accogliere suggerimenti e ad ascoltare le nostre associazioni di categoria – dichiara Leo Carriera –. Si è trattato di un’occasione importante su vari fronti. Abbiamo messo sul tavolo diversi temi di rilevante importanza dal punto di vista del rilancio commerciale, turistico, economico e sociale della città e del territorio».

«L’assessore Musco si è mostrato ancora una volta disponibile all’ascolto e a farsi carico delle istanze degli operatori del settore ristorazione. Purtroppo non dipende dal Comune la questione Tarig essendo una legge dello Stato centrale – precisa Andrea Ferrante –. Si tratterà di una batosta che, in questo periodo, non ci voleva! Posso intanto annunciare, però, che i locali di via La Spiaggia saranno aperti anche durante tutto il periodo invernale».

A inizio incontro la cooperativa sociale “Uno Tra Noi” di Bisceglie ha presentato un progetto di rilevanza socio-culturale chiedendo, al fine di promuovere una fattiva inclusione sociale, di ospitare una o due volte a settimana uno o più ospiti della cooperativa all’interno dello staff di lavoro delle attività commerciali e dedite alla ristorazione che vorranno aderire. Periodo di esecuzione del progetto: 1° al 31 dicembre. Inclusione sociale, dunque, come componente principale dell’inclusione lavorativa. Il progetto è stato favorevolmente accolto da Confcommercio e alcune attività hanno già sposato l’iniziativa. La presentazione del progetto, denominato “Natale Tra Noi” e aperto a tutte le attività e le aziende del territorio, è stata curata della presidente della Cooperativa, Angela Quatela, alla presenza dell’assessore alle politiche per l’inclusione sociale Roberta Rigante. «È sul posto di lavoro che parte di noi passa gran parte del proprio tempo giornaliero ed è nello stesso posto che creiamo dei legami sociali formali e non; è sempre sul luogo di lavoro che impariamo molte delle norme e consuetudini sociali che ci permettono di interagire, comunicare ed avvicinarci all’altro rispettando le norme sociali e culturali a cui ognuno di noi è esposto fin da bambino. Il progetto si snoda nel raggiungimento di obiettivi in tre aree specifiche: sociale, lavorativa e psico-educativa», viene specificato nel documento di presentazione del progetto.