Comitato Progetto Uomo organizza a Bisceglie: “Bimbi in giostra e zucchero filato”

Il Comitato Progetto Uomo in collaborazione con i f.lli Di Ceglie, organizza la seconda edizione di “Bimbi in giostra e zucchero filato”, serata di festa per i bambini e d’incontro tra quanti fanno riferimento all’associazione. L’evento si terrà presso la giostra posizionata nelle vicinanze della Lega Navale di Bisceglie (zona porto), mercoledì 24 agosto alle ore 19:00.

All’iniziativa possono partecipare sia le famiglie già iscritte al comitato progetto uomo sia altre famiglie costituite da almeno tre figli, con indicatore ISEE fino a 18.000 euro e residenti nella città di Bisceglie.

Per aderire all’iniziativa:

· le famiglie iscritte al Comitato Progetto Uomo invieranno al numero WhatsApp 348.04.59.717 solo la foto dell’attestato d’iscrizione;

· le altre famiglie, dovranno inviare al numero WhatsApp 348.04.59.717 la foto del modello ISEE (prima pagina), comunicare la data del matrimonio (civile o religioso) e il numero dei bimbi partecipanti.

Le adesioni si raccolgono entro martedì 23 agosto. Auspichiamo che la prossima Amministrazione Comunale, pur eventualmente non condividendo i nostri valori, colga l’utilità del servizio che da 28 anni svolgiamo a favore delle famiglie e delle madri della nostra città e riesca a metterci in grado di ritornare nella sede storica di Progetto Uomo, presso il sottopalestra della Scuola Caputi.