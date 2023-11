Carriera (Confcommercio): “Con ‘Calici’ creata rete per sviluppo e crescita del territorio”

“Calici nel Borgo Antico, un evento clou della programmazione cittadina ideato da un’associazione non nuova a risultati appaganti sul piano del dinamismo sociale culturale ed economico, ha raggiunto quest’anno numeri importanti sia per la nutritissima partecipazione di pubblico sia per il lavoro che ha visto impegnati i commercianti e gli addetti alla ristorazione del centro storico nelle tre giornate dell’evento”, scrive così Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, commentando l’edizione 2023 di Calici nel Borgo Antico conclusasi domenica 5 novembre.

“Le attività aderenti a Confcommercio Bisceglie hanno avuto un ruolo importante in questa edizione omaggiando i loro clienti con buoni sconto in seguito ad acquisti effettuati presso i loro locali – spiega Carriera – riscuotendo apprezzamento da parte degli stessi. L’associazione Borgo Antico, coinvolgendo attivamente la nostra associazione di categoria, da sempre vicina al sostegno all’evento, ha mostrato grande volontà di creare una rete incisiva ed efficace sotto il profilo della coesione, dello sviluppo, della crescita del territorio. Grazie dunque alle attività aderenti, ai commercianti del centro storico che hanno mostrato grande spirito di servizio nei giorni dell’iniziativa, agli organizzatori per aver centrato nel segno e all’amministrazione comunale per aver sponsorizzato un evento di così grande rilievo nel panorama non solo locale, ma regionale”.