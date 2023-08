Caritas Bisceglie, appello ai volontari in vista del pranzo della Festa dei Santi Patroni / Dettagli

“Ed eccoci, per il secondo anno consecutivo, a volgere un appello ai biscegliesi: servono volontari che possano affiancare gli ‘storici volontari Caritas’ per organizzare la festa ed il pranzo che si terrà sabato 5 agosto presso le Vecchie Segherie Mastrototaro”, esordisce con queste parole il coordinatore della Caritas cittadina, Sergio Ruggieri.

“Sono sicuro che anche questa volta – continua – il nostro appello riscuoterà successo, perciò ringrazio sin da ora quanti manifesteranno la loro sensibilità e la loro solidarietà volte alla buona riuscita della festa”.

Come già anticipato lo scorso anno dal Presidente del Comitato Feste Patronali Nicola Dell’Orco, il pranzo in occasione della Festa dei Santi Patroni deve diventare, insieme ad altri eventi organizzati, un momento di festa per tutti, anche a tavola.

Inutile dire che la macchina organizzativa della Caritas è già al lavoro da qualche settimana sicuri che ci sarà, come per l’altrettanto tradizionale Pranzo di Natale, la risposta solidale di ristoratori, commercianti ed associazioni varie che decreteranno l’ottima riuscita della Festa.

Quanti vorranno dedicare alcune ore a sostenere l’onore e l’onere della festa/pranzo potranno contattare Sergio (3356373728) o Marisa (3386823693).