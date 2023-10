“Brezza tra gli ulivi”, ciclogite per sensibilizzare alla tutela della costa di levante

PUBBLIREDAZIONALE – Sono ripartite, dopo un periodo di sospensione causa Covid, le ciclogite istruttive, interessanti e alla riscoperta del territorio presso l’Agriturismo e Masseria Didattica “Brezza tra gli ulivi” di Bisceglie.

Alcuni alunni della Scuola Media “Riccardo Monterisi” di Bisceglie hanno trascorso una mattinata tra Ripalta, Pantano, Torre Calderina in sella alla loro bici e accompagnati dai loro docenti prima di degustare i prodotti di produzione propria della Famiglia Valente-Di Nardo, titolare della struttura ospitante. Le ciclogite proseguiranno con diverse classi della Scuola “Monterisi” per tutto il mese di ottobre.

Un’iniziativa che lega bene svago, scoperta, conoscenza, promozione del territorio.

“Siamo lieti, come negli anni passati, di ospitare le scolaresche per dedicare loro ore di spensieratezza, riscoperta della magnifica costa incontaminata di levante e prodotti del territorio – spiega Giulio Valente –. Speriamo di poter accogliere presto, nel corso dell’anno scolastico, le scolaresche di altri istituti così come hanno fatto da città limitrofe nelle scorse settimane”.

Le ciclogite rappresentano davvero un’occasione per profondere ai più giovani l’innamoramento nei confronti della terra in cui vivono e studiano perché solo così il territorio vedrà garantiti rispetto e tutela. Soprattutto dopo la ristrutturazione e la riqualificazione di Torre Calderina e in vista della realizzazione dell’oasi che comprenderà un parco naturalistico e a interventi che porteranno anche al recupero della viabilità esistente, alla realizzazione di aree verdi pubbliche con essenze mediterranee, aree attrezzate per il fitness, il pic nic, il bird watching, ci si augura che le amministrazioni, le associazioni deputate al rispetto dell’ambiente, le strutture commerciali adiacenti all’area possano spingere verso un’attenzione e una sensibilizzazione sempre alte al fine di non lasciare nel dimenticatoio un’area che, a breve, sarà un vero polo di attrazione naturalistica e che non dovrebbe permettersi ostacoli di nessuna sorta (come ancora in alcuni tratti emergono). Partire dunque dal sensibilizzare le nuove generazioni è un passo fondamentale.